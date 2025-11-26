Cook show du marché gourmand Colmar

Cook show du marché gourmand

2 rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 17:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Un show culinaire pour donner un peu de piment à vos apéritifs, des chefs de renom viendront vous en mettre plein la vue et les sens, le temps d’un show culinaire au centre du marché.

Pour les fêtes de fin d’année, Colmar se dote d’un 6ème marché… tout en saveurs !

Le marché de Noël de Colmar propose un village entièrement consacré au régal de vos papilles.

Plusieurs cabanes, plusieurs chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins… De l’entrée au dessert, des huîtres, aux spécialités alsaciennes… chacun y trouvera son bonheur ! Des assiettes à déguster sur place ou à emporter, entre amis et en famille.

Un show culinaire pour donner un peu de piment à vos apéritifs, des chefs de renom viendront vous en mettre plein la vue et les sens, le temps d’un show culinaire au centre du marché, à certaines dates.

Le jeudi 27 novembre aura lieu, également au sein du marché gourmand, le concours des écaillers de 14hrs à 18hrs. .

2 rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

A culinary show: to spice up your aperitifs, renowned chefs will come and delight your senses with a culinary show in the center of the market.

German :

Eine Kochshow: Um Ihren Aperitifs ein wenig Würze zu verleihen, werden renommierte Köche während einer Kochshow im Zentrum des Marktes Ihre Augen und Sinne verwöhnen.

Italiano :

Uno spettacolo culinario: per rendere più piccanti i vostri aperitivi, rinomati chef saranno a disposizione per deliziare i vostri occhi e i vostri sensi con uno spettacolo culinario nel centro del mercato.

Espanol :

Un espectáculo culinario: para condimentar sus aperitivos, chefs de renombre deleitarán su vista y sus sentidos con un espectáculo culinario en el centro del mercado.

L’événement Cook show du marché gourmand Colmar a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme de Colmar