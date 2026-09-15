Informations pratiques

Colmar

Cook show du marché gourmand

2 rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-25 17:00:00

fin : 2026-11-25 18:00:00

Date(s) :

2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16

Un show culinaire : pour donner un peu de piment à vos apéritifs, des chefs de renom viendront vous en mettre plein la vue et les sens, le temps d’un show culinaire au centre du marché.

Pour les fêtes de fin d’année, Colmar se dote d’un 6ème marché… tout en saveurs !

Le marché de Noël de Colmar propose un village entièrement consacré au régal de vos papilles.

Plusieurs cabanes, plusieurs chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des mets divins… De l’entrée au dessert, des huîtres, aux spécialités alsaciennes… chacun y trouvera son bonheur ! Des assiettes à déguster sur place ou à emporter, entre amis et en famille.

Un show culinaire : pour donner un peu de piment à vos apéritifs, des chefs de renom viendront vous en mettre plein la vue et les sens, le temps d’un show culinaire au centre du marché, à certaines dates.

Le jeudi 3 décembre aura lieu, également au sein du marché gourmand, le concours des écaillers de 14:00 à 18:00. .

2 rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

A culinary show: to spice up your aperitifs, renowned chefs will come and delight your senses with a culinary show in the center of the market.

L’événement Cook show du marché gourmand Colmar a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Colmar