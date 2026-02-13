Cool de source • Cie À côté de la flaque, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Cool de source • Cie À côté de la flaque Jeudi 26 février, 19h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit sur réservation

Vladimir Leroy, auteur-interprète formé à l’ESAC TO’LIDO, mêle avec brio mât chinois, cascades à vélo et comique de l’absurde. Une première création à découvrir absolument !

Goupillon, personnage flegmatique et nonchalant, cherche à correspondre à des normes mais sans savoir bien lesquelles : pédaler dans le bon sens, avoir une bonne répartie et l’air intelligent, taper dans l’œil et tenir son vélo avec style… tout un programme !

RencontrO PlatO • Suivez les processus de création d’un spectacle lors des sorties de résidence. Les artistes sont friands de vos retours sur leur étape de travail. Sortie de résidence Gratuit