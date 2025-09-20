Cool Kids Space – Galerie permanente dédiée aux enfants CAPC – musée d’art contemporain Bordeaux

Cool Kids Space – Galerie permanente dédiée aux enfants CAPC – musée d’art contemporain Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Cool Kids Space – Galerie permanente dédiée aux enfants 20 et 21 septembre CAPC – musée d’art contemporain Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cool Kids Space

Galerie permanente dédiée aux enfants et aux familles

Direction artistique : Mathis Colins

Samedi 20 septembre, à partir de 11h, les Cool Kids du Capc pourront découvrir le Cool Kids* Space, un espace inédit dédié aux enfants et aux familles. Conçu par l’artiste Mathis Collins, cet environnement immersif, interactif et coloré proposera un espace de liberté à parcourir en toute autonomie, et invitera les plus jeunes à expérimenter l’art à travers le jeu, la narration et l’exploration.

Jardin partagé des tout-petits, livres géants, installations interactives, formes colorées et références à l’univers du terrain vague composeront cet espace conçu pour éveiller la curiosité et stimuler l’expression des enfants.

Le Cool Kids Space sera accessible gratuitement tout au long du week-end des Journées européennes du patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

CAPC – musée d’art contemporain 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556008150 https://www.capc-bordeaux.fr Vaste trapèze dont toutes les façades extérieures sont identiques, sauf l’entrée à l’est. A chaque étage, et sur le même axe, une baie en arc plein cintre en briques a été percée. Une forte corniche couronne le tout. La façade Est présente trois grandes arcades plein cintre ouvrant sur un vaste porche voûté d’arêtes et dont chaque compartiment est renforcé par des arcs doubleaux retombant sur des pilastres engagés dans le pilier proprement dit. Cette façade a des ouvertures rectangulaires et est entièrement construite en pierre de taille. A l’entrée fait suit un vaste magasin central non voûté, dont la toiture repose directement sur de grands arcs diaphragmes. Cette salle est divisée en son centre par une série d’arcs plein cintre. Tout autour, à partir de la naissance des grands arcs, a été aménagé un plancher destiné à l’entrepôt des marchandises. Cette partie comporte plusieurs compartiments voûtés d’arêtes. Plus à l’extérieur, des poutres renforcées par des moises supportent le second étage non voûté, également divisé par une série d’arcs. L’accès à ces différents niveaux se fait par des escaliers situés au fond de la grande salle, la terrasse se trouvant au niveau du second étage. Une entrée sur le cours Xavier Arnozan mène à des bureaux par l’intermédiaire d’un escalier à vis de Saint-Gilles, à voûte annulaire. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions) : • 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit • 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef • 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans • Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

Cool Kids Space

© Thibault Mahieux