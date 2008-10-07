CoolMoon Fest 2026-Della Du, ExConvento de Santo Domingo, San Cristóbal de La Laguna, La Cuesta

CoolMoon Fest 2026-Della Du Dimanche 21 juin, 12h00 ExConvento de Santo Domingo, San Cristóbal de La Laguna

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:50:00+02:00

Della Du est une chanteuse et compositrice de Tenerife qui fusionne les styles avec naturel et honnêteté. Sa musique évolue entre alternative,

Latin et R&B, même s’il évite les étiquettes : il préfère laisser chacun la chanson trouve sa forme.

D’une attitude énergique et guerrière, il allie simplicité acoustique et productions plus élaborées, construisant leur propre univers où les

l’émotion et l’authenticité sont au centre.

Dans ses shows live, Della Du vous invite à partager une expérience sincère, où vulnérabilité et force coexistent en équilibre.

ExConvento de Santo Domingo, San Cristóbal de La Laguna C. Santo Domingo, 7, 38207 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife La Cuesta 38201 San Roque Canarias 662412229 https://coolmoonfest.com L’ancien couvent de

Saint-Domingue constitue

l’un des jalons

patrimoine de la

Laguna, comme Fondation

de l’Ordre Dominicain,

en tant que centre éducatif et

plus tard, après

processus de désapprovisionnement, comme un séminaire. Dans

1.527 religieux dominicains commencent la

construction de l’enceinte du couvent, où

Ils le resteront jusqu’à l’exclaustration du siècle

XIX. Plus tard, il aura d’autres usages ; maison

paroisse, prison ecclésiastique et occasionnellement

résidence épiscopale. Sur la scène contemporaine, il a

était un séminaire diocésain et un centre éducatif

pour adultes. Le Vieux Couvent a annexé le

Église de Saint-Domingue. Il a été construit à partir de

du 16ème siècle. Il constitue un seul navire avec plusieurs

chapelles latérales, d’une richesse importante

artistique à l’intérieur. Le 20 décembre 1986,

a déclaré l’église de Santo Domingo de La Laguna

en tant que monument historique et artistique d’intérêt pour

la Communauté Autonome des Îles Canaries, mais le

propriété dans son intégralité (église et couvent) et ses

les environs ont été déclarés Biens d’Intérêt Culturel, avec

catégorie monument, le 7 octobre 2008.

Della Du est une chanteuse et compositrice de Tenerife qui fusionne les styles avec naturel et honnêteté. Sa musique évolue entre alternative,

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