[Coonférence] Les mémoires d’Emmanuel Marchand RDV devant l’ancienne CCI Dieppe

[Coonférence] Les mémoires d'Emmanuel Marchand
dimanche 21 septembre 2025.
RDV devant l'ancienne CCI / Boulevard du Général de Gaulle Dieppe
17:00:00
2025-09-21
Plongez dans l’univers fascinant d’Émmanuel Marchand à travers des extraits de ses mémoires, entre récits intimes et échos maritimes de Dieppe. Cette présentation, animée par Jean-Robert Marchand et Alexandra Fihue, vous invite à redécouvrir le patrimoine et l’histoire locale sous un angle sensible et authentique.
Un rendez-vous proposé par Terres et Mers d’Ivoire et les Amis du Musée de Dieppe.
Réservation conseillée au 06 60 03 31 86 ou par mail à terresetmersdivoire@gmail.com .
