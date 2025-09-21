[Coonférence] Les mémoires d’Emmanuel Marchand RDV devant l’ancienne CCI Dieppe

RDV devant l’ancienne CCI / Boulevard du Général de Gaulle Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 17:00:00

Plongez dans l’univers fascinant d’Émmanuel Marchand à travers des extraits de ses mémoires, entre récits intimes et échos maritimes de Dieppe. Cette présentation, animée par Jean-Robert Marchand et Alexandra Fihue, vous invite à redécouvrir le patrimoine et l’histoire locale sous un angle sensible et authentique.

Un rendez-vous proposé par Terres et Mers d’Ivoire et les Amis du Musée de Dieppe.

Réservation conseillée au 06 60 03 31 86 ou par mail à terresetmersdivoire@gmail.com .

