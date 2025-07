Cooparade Port Vieux La Ciotat

Cooparade Port Vieux La Ciotat jeudi 17 juillet 2025

Cooparade

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 18h.

Concert à 20h. Port Vieux Place de l’Escalet La Ciotat Bouches-du-Rhône

La section viticole de La Coopération Agricole Sud, Vignerons Coopérateurs Sud, vous donne rendez-vous à La Ciotat pour un événement dédié à la valorisation des coopératives viticoles et agroalimentaires et leurs produits coopératifs de la Région Sud.

La Cooparade est une véritable vitrine du modèle coopératif régional. Cet événement ouvert à tous vise à faire découvrir la richesse, la diversité et l’authenticité des produits coopératifs issus de l’agriculture locale.



L’objectif reconnecter les consommateurs à l’origine des produits qu’ils consomment, dans un cadre convivial et pédagogique.



Au programme de cette soirée unique

Dégustations encadrées de produits coopératifs vins, huiles d’olives, fromages, miels, fruits & légumes, pains, charcuterie, aromates, et bien plus encore…

Rencontres avec les producteurs les coopératrices et coopérateurs seront présents pour partager leur passion, leur métier et leurs engagements.

Animations musicales et pédagogiques autour d’un jeu concours pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et climatiques de l’agriculture d’aujourd’hui.



Choisir les produits issus des coopératives agricoles, c’est faire le choix

D’une économie locale et solidaire,

D’un modèle durable qui respecte les ressources naturelles,

D’une traçabilité renforcée des produits,

D’un lien direct avec les producteurs, sans intermédiaire.



Les coopératives agricoles sont non délocalisables, et participent activement à la résilience économique des territoires ruraux. Elles favorisent l’emploi local et la mutualisation des moyens pour faire face aux crises agricoles, climatiques… .

Port Vieux Place de l’Escalet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lacooperationagricole.coop

English :

The winegrowing section of La Coopération Agricole Sud, Vignerons Coopérateurs Sud, is looking forward to seeing you in La Ciotat for an event dedicated to promoting the region’s wine and food cooperatives and their cooperative products.

German :

Die Weinbauabteilung von La coopération agricole sud, vignerons coopérateurs sud, lädt Sie zu einer Veranstaltung in La Ciotat ein, die der Aufwertung der Weinbau- und Lebensmittelgenossenschaften und ihrer genossenschaftlichen Produkte in der Region gewidmet ist.

Italiano :

La sezione vitivinicola de La Coopération Agricole Sud, Vignerons Coopérateurs Sud, vi aspetta a La Ciotat per un evento dedicato alla promozione delle cooperative enogastronomiche della regione e dei loro prodotti cooperativi.

Espanol :

La sección vitícola de la Coopération Agricole Sud, Vignerons Coopérateurs Sud, le espera en La Ciotat para un acto dedicado a la promoción de las cooperativas vitivinícolas y agroalimentarias de la región y de sus productos cooperativos.

