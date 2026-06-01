Coopérative Ici en Chartreuse, Coopérative Ici en Chartreuse, Entremont-le-Vieux

Coopérative Ici en Chartreuse 5 et 6 juin Coopérative Ici en Chartreuse Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Construite en 1935, la Coopérative a été entièrement rénovée pour perpétuer la fabrication artisanale de fromages au lait cru. Vous pourrez observer, grâce à la galerie de visite tous les gestes de ce savoir-faire traditionnel.Quotidiennement, 12000 litres de lait provenant d’une vingtaine d’exploitations de Chartreuse sont transformés en savoureux fromages. Un plateau de dégustation vous sera proposé. Attention si vous souhaitez assister en directe à la fabrication des fromages prévoyez de venir entre 9h et 11h.

Coopérative Ici en Chartreuse 40 allée du Musée 73670 Entremont-le-Vieux Entremont-le-Vieux 73670 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

la Coopérative a été entièrement rénovée pour perpétuer la fabrication artisanale de fromages au lait cru fromage lait cru

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