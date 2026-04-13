[Coordination Conum 42] Journée convivialité, À définir,

[Coordination Conum 42] Journée convivialité Jeudi 18 juin, 00h00 À définir Loire

Conseiller·ères numériques de la Loire. Sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T00:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-18T00:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

La journée convivialité – l’objectif est de renforcer le maillage de la médiation numérique dans la Loire

https://zoomacom.net/wiki/?MedNum42CoordoCNFS

À définir Loire 42120 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://zoomacom.net/wiki/?MedNum42CoordoCNFS »}]

Rencontre du réseau des Conseillers numériques de la Loire Conum42