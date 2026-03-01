Coouuuurlii Courlis cendré

Nuret-le-Ferron Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 09:30:00

fin : 2026-03-20 12:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Découverte du Courlis, oiseau devenu rare, pendant sa période de reproduction.

Le Courlis cendré est un limicole nicheur devenu rare dans l’Indre, qui reste pourtant un département d’importance nationale pour l’espèce. En reproduction, on peut le retrouver dans différents endroits. Venez découvrir cette espèce remarquable. 5 .

Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

