Cop1 Festival avec Genezio, Chilla, Cabalero & JeanJass – Rentrée étudiante Warehouse Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 19:00 – 23:59

Gratuit : non 35 € ou Gratuit étudiant ou -26 ans Gratuit pour les étudiants OU jeune de moins de 26 ans.35 € pour le tarif classique (hors frais de résa) Réservation : shotgun.live/fr/festivals/cop-1-festival-nantes-2025 Etudiant, Tout public

Le Cop1 Festival c’est LE festival de la rentrée étudiante ! Viens profiter de concerts de folie, rencontrer des associations qui pourront te venir en aide et passer un moment convivial, le tout gratuitement et organisé par Cop1, une association qui lutte contre la précarité étudiante.Alors n’hésite pas et prend vite ta place ! Line up :GENEZIO et son style unique entre refrains accrocheurs et sonorités congolaises, CHILLA, figure incontournable du rap francophone, au flow puissant et engagé. CABALERO & JEANJASS, duo emblématique du rap belge, connus avant tout pour leur alchimie musicale et leur créativité débordante.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 0764189173 https://cop1festival.fr