Copain comme cochon, Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues, Caylus

Copain comme cochon Dimanche 7 juin, 09h00 Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite de la ferme, démonstartion de chien de conduite, présentation des chiens de protection, dégustation et vente de nos produits.

Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues 82160 Caylus Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie

Visite et dégustation à la ferme Bio Porc

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