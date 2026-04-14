Copain comme cochon, Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues, Caylus
Copain comme cochon, Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues, Caylus dimanche 7 juin 2026.
Copain comme cochon Dimanche 7 juin, 09h00 Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Visite de la ferme, démonstartion de chien de conduite, présentation des chiens de protection, dégustation et vente de nos produits.
Auprès d’idylle Lieu dit Caudesaygues 82160 Caylus Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie
Visite et dégustation à la ferme Bio Porc
DR