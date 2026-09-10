Informations pratiques

Vire-sur-Lot

Copains comme bouchons au clos Triguedina

Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Pendant un week-end, l'Alsace, Saint-Péray et Pommard viennent à Cahors

Pendant un week-end, l'Alsace, Saint-Péray et Pommard viennent à Cahors. Quatre familles de vignerons, quatre terroirs et des vins que l'on trouve rarement dans le Lot !

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Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

For one weekend, Alsace, Saint-P%E9ray, and Pommard come to %E0 Cahors

L’événement Copains comme bouchons au clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot