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Copains comme bouchons au clos Triguedina Vire-sur-Lot

samedi 3 octobre 2026 · Vire-sur-Lot

Copains comme bouchons au clos Triguedina Vire-sur-Lot

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
46700 Vire-sur-Lot
Département
Lot
Tarif
8 8 Général

Vire-sur-Lot

Copains comme bouchons au clos Triguedina

Vire-sur-Lot Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

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Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81  oenotourisme@jlbaldes.com

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English :

For one weekend, Alsace, Saint-P%E9ray, and Pommard come to %E0 Cahors

L’événement Copains comme bouchons au clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot

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