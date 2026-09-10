Copains comme bouchons au clos Triguedina Vire-sur-Lot
samedi 3 octobre 2026 · Vire-sur-Lot
Informations pratiques
Vire-sur-Lot
Copains comme bouchons au clos Triguedina
Vire-sur-Lot Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Pendant un week-end, l'Alsace, Saint-Péray et Pommard viennent à Cahors
Pendant un week-end, l'Alsace, Saint-Péray et Pommard viennent à Cahors. Quatre familles de vignerons, quatre terroirs et des vins que l'on trouve rarement dans le Lot !
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Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 21 30 81 oenotourisme@jlbaldes.com
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English :
For one weekend, Alsace, Saint-P%E9ray, and Pommard come to %E0 Cahors
L’événement Copains comme bouchons au clos Triguedina Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot
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