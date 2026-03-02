Copenhague capitale du bonheur MJC Héritan Mâcon

Copenhague capitale du bonheur

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Pour son 6ème film, la québécoise Julie Corbeil, choisit d’explorer la thématique du bonheur en prenant racine quelques mois dans la ville nordique de Copenhague.

Le peuple danois trône depuis plusieurs décennies au sommet des palmarès des gens les plus heureux au monde. Quel est le secret du bonheur danois ? C’est avec cette question en tête que Julie Corbeil s’installe à Copenhague où elle croise des gens qui sont engagés dans ce mouvement de bien-être au quotidien. Ce sera l’occasion d’écouter le directeur de l’institut de recherche sur le bonheur, des experts en design urbain, une spécialiste du tricot nordique, des adeptes de la cuisine nordique et bien d’autres. En parallèle, elle explore une ville passionnante où se mélangent le design, l’architecture, la culture viking et la nouvelle cuisine nordique et le vélo comme principal moyen de transport.

Réalisé par Julie Corbeil née à Montréal, Julie Corbeil travaille comme réalisatrice documentaire pour la télévision et le cinéma. Ses nombreuses expériences de tournage à l’étranger lui ont permis de partager ses périples avec des gens de partout. La cinéaste est constamment en quête de rencontres, de découvertes gastronomiques et de réponses. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Copenhague capitale du bonheur

L’événement Copenhague capitale du bonheur Mâcon a été mis à jour le 2026-03-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès