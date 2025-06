Copeyre Canoë Souillac Lot

Découvrez la Dordogne en Canoë avec Copeyre à Souillac !

Située au cœur de la vallée de la Dordogne, Copeyre Canoë à Souillac vous invite à vivre une aventure inoubliable en pleine nature. Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo.

Copeyre vous propose plusieurs parcours adaptés à tous !

Location possible sur plusieurs jours.

Navette gratuite!

Bidon étanche 2€.

La location donne droit à l’accès gratuit à Quercyland à Souillac et au Labyrinthe de l’Ermite à Domme, le jour même (lendemain si départ et arrivée compris entre Argentat et Copeyre).

Pas besoin de réserver.

SAVOIR NAGER IMPERATIVEMENT 25M EN EAU VIVE

http://www.canoes-dordogne.fr/ +33 5 65 32 72 61

English : Copeyre Canoë

Canoeing departure bases: Souillac, Gluges, Martel, Lacave, Meyronne, Pinsac, Carennac, Bretenoux et Puybrun. Argentat, Beaulieu, Carlux, Vitrac, Beynac.

Deutsch :

Entdecken Sie die Dordogne im Kanu mit Copeyre in Souillac!

Copeyre Canoë in Souillac liegt im Herzen des Dordogne-Tals und lädt Sie zu einem unvergesslichen Abenteuer inmitten der Natur ein. Egal, ob Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein unterwegs sind.

Copeyre bietet Ihnen mehrere Strecken, die für alle geeignet sind!

Sie können das Kanu auch für mehrere Tage mieten.

Der Shuttle ist kostenlos!

Wasserdichter Kanister 2?

Die Miete berechtigt zum kostenlosen Eintritt in das Quercyland in Souillac und das Labyrinth des Einsiedlers in Domme am selben Tag (am nächsten Tag, wenn Abfahrt und Ankunft zwischen Argentat und Copeyre liegen).

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

UNBEDINGT 25 M IM WILDWASSER SCHWIMMEN KÖNNEN

Italiano :

Scoprite la Dordogna in canoa con Copeyre a Souillac!

Situata nel cuore della valle della Dordogna, Copeyre Canoë a Souillac vi invita a vivere un’avventura indimenticabile nel cuore della natura. In famiglia, con gli amici o da soli.

Copeyre offre diversi percorsi adatti a tutti!

Può essere noleggiata per più giorni.

Servizio navetta gratuito!

2? impermeabile può.

Il noleggio comprende l’accesso gratuito al Quercyland a Souillac e al Labyrinthe de l’Ermite a Domme, lo stesso giorno (il giorno successivo se la partenza e l’arrivo sono tra Argentat e Copeyre).

Non è necessario prenotare.

DEVE ESSERE IN GRADO DI NUOTARE PER 25 M IN ACQUE BIANCHE

Español : Copeyre Canoë

Bases de partida de piragüismo: Souillac, Gluges, Martel, Lacave, Meyronne, Pinsac, Carennac, Bretenoux y Puybrun. Argentat, Beaulieu, Carlux, Vitrac y Beynac.

