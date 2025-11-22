Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Copie d’artiste Musée Quai Zola Rennes samedi 22 novembre 2025.

Copie d’artiste Musée Quai Zola Rennes Samedi 22 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Pour annoncer la prochaine exposition du musée, partons à la découverte de ces artistes qui copient et s’inspirent des oeuvres des maîtres du passé.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T11:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T12:00:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine