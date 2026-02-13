Copie d’artiste, Musée Quai Zola, Rennes

Copie d’artiste Mardi 17 février, 11h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-17T11:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T11:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:00:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
En écho à l’exposition La Jeunesse des Beaux-arts, partons à la découverte de ces artistes qui copient et s’inspirent des œuvres des maîtres du passé. Visite jeune public Quai Zola