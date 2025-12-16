Copie de Arnaud Dolmen & le Vitygroove Théâtre du Châtelet Paris

De La Manigua à Ultramarine, de Dee Dee Bridgewater à Chico Freeman, le parcours de Mario Canonge est jalonné de rencontres prestigieuses qui ont façonné son style singulier. Après le succès de son Quint’Up formé avec Michel Zenino, le ponte antillais du piano est de retour avec un album à la sauce caribéenne. Entouré d’une rythmique de feu composée de son compagnon de route Michel Alibo à la contrebasse et de la révélation Arnaud Dolmen à la batterie, il revisitera en toute liberté ses compositions pour faire place à l’improvisation pure.

JAM SESSIONS

Après les concerts, le Châtelet ouvre exceptionnellement au public les portes de son somptueux Foyer Nijinski qui, pour l’occasion, se métamorphose en club de jazz… la fête continue donc chaque soir avec une jam session déchaînée ! Aux commandes, le maestro du piano et pilier de la rue des Lombards Fred Nardin !

Textes: Laure Stokober

Dans le cadre du Châtelet fait son Jazz !

Le lundi 09 février 2026

de 23h00 à 00h00

gratuit

Gratuit, accessible aux détenteurs d’un billet pour le concert de 20h.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

