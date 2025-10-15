Copie de La Commedy de Waly Dia Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Copie de La Commedy de Waly Dia Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine mercredi 15 octobre 2025.

LA COMMEDY, C’EST QUOI ?

Saint-Ouen a trouvé sa scène d’humour ! Votre fou-rire mensuel imaginé par Waly Dia et Communale Saint-Ouen.

Le principe est simple : chaque mois, installez-vous confortablement à extra bal Saint-Ouen et riez aux éclats grâce aux standuppers.euses sélectionné.es avec soin, et rien que pour vous, par l’humoriste Waly Dia. Jeunes talents et invité.es surprises seront au rendez-vous pour vous faire décompresser le temps d’un instant. L’occasion parfaite pour se vanter d’avoir déjà rencontré les prochaines sensations du stand-up français !

On va bien se marrer.

À noter que la présence de Waly Dia n’est pas garantie sur l’ensemble des dates. Line-up de cette édition à venir.

Le principe est simple : chaque mois, installe-toi confortablement dans l’Extra bal et rie aux éclats grâce aux stand-upers sélectionnés avec soin, et rien que pour vous, par l’humoriste Waly Dia. Jeunes talents et invités surprises seront au rendez-vous pour te faire décompresser le temps d’un instant. L’occasion parfaite pour se vanter d’avoir déjà rencontré les prochains talents du stand-up français !

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 21h45

Le mercredi 19 novembre 2025

de 20h00 à 21h45

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h00 à 21h45

payant

De 11 à 15 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T23:00:00+02:00

fin : 2025-12-10T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T21:45:00+02:00;2025-11-19T20:00:00+02:00_2025-11-19T21:45:00+02:00;2025-12-10T20:00:00+02:00_2025-12-10T21:45:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/la-commedy/