Copie de Workshop Customisation/ Upcycling : Transformez votre vêtement Compter sur demain Paris

Lors de ce workshop de 2h30, la Designer Textile, Styliste et Art thérapeute de Formation @Angele.albarel vous invite à explorer l’upcycling à travers différentes techniques de customisation.

Peinture textile, pochoirs et jeux de matières : vous expérimenterez plusieurs approches pour transformer un vêtement et lui donner une nouvelle identité.

Inspiré par l’univers créatif d’Albarel — entre influences underground, rock et esthétique Diy — cet atelier est conçu comme un moment d’expérimentation et de partage. Vous découvrirez des techniques simples et accessibles, que vous pourrez facilement reproduire chez vous pour continuer à transformer vos vêtements.

Vous serez accompagné·e pas à pas pour créer une pièce singulière et repartir avec votre vêtement customisé.

-À apporter :

Le vêtement que vous souhaitez customiser lors de l’atelier.

-Accessible pour niveaux débutants

-Materiel inclus

-Tarifs :

45€

Places limitées à 12 personnes

Donnez une nouvelle vie à un vêtement : atelier d’upcycling textile pour créer une pièce unique à travers différentes techniques textiles.

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 21h30

payant

45€ – Tout le matériel est fourni pour l’atelier (peinture textile, pochoirs, broderie, accessoires, etc.), la seule chose à apporter est votre vêtement à customiser.



Pour réserver votre place (12 participants max), c’est simple : via le lien Eventbrite mentionné ou en m’envoyant un message direct sur Instagram @Angele.albarel

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T21:30:00+02:00

Compter sur demain 66 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

https://www.eventbrite.nl/e/workshop-customisation-upcycling-transformez-votre-vetement-tickets-1984897874976?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl



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