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Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse place Aletti Vichy

Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse place Aletti Vichy samedi 25 avril 2026.

Lieu : place Aletti

Adresse : Opéra de Vichy

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : 2026-04-25T15:00:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vichy

Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26

Chef-d’œuvre du répertoire classique, Coppélia mêle comédie, mystère et virtuosité dans une splendide production portée par le Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 

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English :

A masterpiece of the classical repertoire, Coppélia blends comedy, mystery and virtuosity in a splendid production by the Opéra national du Capitole de Toulouse Ballet.

L’événement Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse Vichy a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations

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