Copropriété – Les diagnostics obligatoires – Webinaire Mardi 28 avril, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T12:30:00+02:00 – 2026-04-28T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T12:30:00+02:00 – 2026-04-28T13:30:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Quelles sont les obligations ? Sur quoi portent ces diagnostics ? Comment peut on les utiliser pour initier un projet de rénovation énergétique ? Quelles sont les bonnes pratiques pour avoir une prestation efficace ? C’est à toutes ces questions que Toulouse Métropole Rénov’ se propose de vous apporter des réponses à l’occasion de ce webinaire dédié aux copropriétés

[{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=246 »}] https://renov.toulouse-metropole.fr/agenda

DTG, DPE collectif, PPPT… Les copropriétaires et les syndics font face à de multiples obligations de réalisation de diagnostics sur leurs immeubles.