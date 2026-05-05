Copropriétés – Aides financières pour la rénovation énergétique – Webinaire Mardi 26 mai, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T12:30:00+02:00 – 2026-05-26T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T12:30:00+02:00 – 2026-05-26T14:00:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Quelles aides sont mobilisables pour les projets de rénovation en copropriété ? Pour quel montant ? Comment les mobiliser et à quelles conditions ? Les conseillers de Toulouse Métropole Rénov vous présenteront tous les dispositifs existants à l’occasion de cet atelier intégralement dédié à ces questions.

Ce webinaire s’inscrit dans une série de 3 sessions (démarche globale, diagnostic obligatoire et aides financières) dont les contenus ont été volontairement réaménagés pour offrir une information complète sur la durée. Vous pouvez suivre chacune des conférences de manière séparée.

Plus d’informations

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Chaque rentrée amène son lot d’évolutions réglementaire, de budget et politique de finances publiques.