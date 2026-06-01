Villespassans

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Villespassans Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Danse, jonglage SORTIE EN FAMILLE

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Cie NDE Nicanor de Elia

C’est une authentique dream team , composée de diverses nationalités, qui entre dans l’espace et vient s’échauffer, comme une allusion aux ragazzi de Pasolini. Un hymne à l’absurdité retentit ; puis ce sont les normes de sécurité et les règles du jeu qui sont expliquées au public par une sorte d’arbitre en short blanc. La musique démarre, et avec elle un dialogue chorégraphique et jonglé parfaitement synchronisé. La poésie se trouve dans les détails, dans la rencontre entre deux interprètes ou avec un spectateur, dans la perfection d’un geste jonglé.

Accélération, diagonales, solos, rondes ou défis se succèdent dans ce spectacle qui prend la forme d’un match aux règles précises, mais dans lequel l’interprétation reste libre. Cerceaux, balles et massues deviennent les agrès d’une succession de défis improvisés. Un spectacle ultra-physique !

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 4 ANS

Durée 45 min .

Villespassans 34360 Hérault Occitanie

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English : COPYLEFT

Dance, juggling FAMILY OUTING

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Cie NDE Nicanor de Elia

L’événement COPYLEFT Villespassans a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN