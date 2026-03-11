Coq au vin à emporter Salle des fêtes Villapourçon
Coq au vin à emporter Salle des fêtes Villapourçon samedi 4 avril 2026.
Coq au vin à emporter
Salle des fêtes Le bourg Villapourçon Nièvre
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Coq au vin à emporter À retirer de 10h à 12h à la salle des fêtes (Le Bourg). Coq au vin et sa garniture préparé par Bruno Galmiche, traiteur et nid de Pâques préparé par la pâtisserie Yoyo. .
Salle des fêtes Le bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 52 36 27
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English : Coq au vin à emporter
L’événement Coq au vin à emporter Villapourçon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives du Morvan