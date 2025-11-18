Coquelic’oh Coquelic’oh Germigny-des-Prés

Coquelic’oh Jeudi 11 décembre, 12h00 Coquelic’oh Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Coquelic’oh, c’est de la couture créative pour toute la famille, cadeaux naissance, décoration d’intérieur :

> Sacs et accessoires, sac « pieds au sec », sac à tarte …

> Sac à dos enfant, trousse, serviette de table…

> Sac à langer, trousse, protège carnet de santé, lingettes lavables…

> Set et chemin de table, corbeille, housse de coussin, linge de lit…

J’imagine, dessine et crée la plupart des articles que je propose à la vente.

Mon univers est plein de couleurs et fleuri. Je choisis mes tissus par coups de cœur et mes créations sont pour la plupart uniques.

Je propose également sur commande des articles personnalisés. Venez à l’atelier choisir les tissus, la couleur de la mercerie, la personnalisation broderie … Vous aurez un produit UNIQUE qui VOUS ressemble.

Coquelic'oh 3 route de Saint Martin 45110 Germigny des Prés Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année