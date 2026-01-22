Coquillade

Rue du docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 12:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Amicale du Qaïou

Kir, entrée, matelote de Coquille Saint Jacques, fromage, dessert, café

Paiement à la réservation

Rue du docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 71 99 25 77

English :

Amicale du Qaïou

Kir, starter, scallop matelote, cheese, dessert, coffee

Payment on reservation

L’événement Coquillade Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME