Coquillade Cayeux-sur-Mer
Coquillade Cayeux-sur-Mer samedi 28 février 2026.
Coquillade
Rue du docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Amicale du Qaïou
Kir, entrée, matelote de Coquille Saint Jacques, fromage, dessert, café
Paiement à la réservation
Rue du docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 71 99 25 77
English :
Amicale du Qaïou
Kir, starter, scallop matelote, cheese, dessert, coffee
Payment on reservation
