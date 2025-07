Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages

Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages mardi 29 juillet 2025.

Coquillages et animaux étranges

Parking des chardons bleus Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-07-29 14:20:00

fin : 2025-07-29 16:20:00

2025-07-29

Une balade ludique pour décrypter les mystères de la faune du bord de mer.

À marée basse, l’estran se transforme en cabinet de curiosités. Des formes étranges et fascinantes attendent d’être observées, touchées, nommées, comprises…

Cette visite est une exploration sensorielle et joyeuse de l’estran. On y apprend à reconnaître les espèces, à comprendre leur rôle dans l’écosystème marin et leur intérêt pour les humains (alimentation, cosmétique, pharmaceutique, usages anciens…).

Sous forme de jeu et d’enquête collective, petits et grands sont invités à observer, manipuler, comparer, deviner, poser mille questions. Certains trésors se révèlent au toucher, d’autres aux observations ou à l’écoute de leur histoire. Ensemble, on découvre combien l’estran regorge de vie, et qu’on marche sur du vivant ! .

Parking des chardons bleus Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

