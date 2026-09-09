Coquillages et crustacés, Devant l’OT, Courseulles-sur-Mer
mercredi 9 septembre 2026 · Devant l'OT · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Coquillages et crustacés Mercredi 9 septembre, 16h00 Devant l’OT Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
Envie d’apprécier la plage autrement ? Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel, puis initiez-vous à une pratique respectueuse de la pêche à pied en toute sécurité. Immersion garantie ! A partir de 6 ans. Prendre des bottes ou des chaussures d’eau, un coupe vent et une tenue adaptée à la météo.
(1-4km/2h) – Niveau 1
Devant l’OT Devant l’OT COURSEULLES-SUR-MER Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie
Envie d’apprécier la plage autrement ? Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel. (1-4km/2h) – Niveau 1
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