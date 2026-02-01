Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse Plouezoc’h
Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse Plouezoc’h jeudi 19 février 2026.
Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse
Cairn de Barnenez Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 13:00:00
fin : 2026-02-19 15:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Pour découvrir la vie à marée basse, cherchons dans les rochers, dans les flaques, dans le sable. Comment font les animaux pour survivre ? Comment se déplacent-ils, se nourrissent-ils ? Quelles sont les bonnes pratiques de pêche à pied ? Coquillages et crustacés vous dévoilera tous ces secrets.
Pensez à prendre des vêtements adaptés à la pluie et à la pêche à pied, privilégiez les bottes. .
Cairn de Barnenez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse
L’événement Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-02-03 par OT BAIE DE MORLAIX