Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse Plouezoc’h

Coquillages et crustacés, les secrets de la marée basse

Cairn de Barnenez Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 13:00:00

fin : 2026-02-19 15:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Pour découvrir la vie à marée basse, cherchons dans les rochers, dans les flaques, dans le sable. Comment font les animaux pour survivre ? Comment se déplacent-ils, se nourrissent-ils ? Quelles sont les bonnes pratiques de pêche à pied ? Coquillages et crustacés vous dévoilera tous ces secrets.

Pensez à prendre des vêtements adaptés à la pluie et à la pêche à pied, privilégiez les bottes. .

Cairn de Barnenez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54

Afficher la carte du lieu

