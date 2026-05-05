Coquillages et crustacés, Lieu de rdv donné à la réservation, Colleville-Montgomery

Coquillages et crustacés Mercredi 29 juillet, 16h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T16:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T16:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:30:00+02:00

Envie d’apprécier la plage autrement ? Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel, puis initiez-vous à une pratique respectueuse de la pêche à pied en toute sécurité. Immersion garantie ! A partir de 6 ans. Prendre des bottes ou des chaussures d’eau, un coupe vent et une tenue adaptée à la météo.

(1-4km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation COLLEVILLE-MONTGOMERY Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 97 12 61 »}]

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