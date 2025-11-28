COQUILLAGES ET MUSCADET AVEC CHELMI TI LICHOUS Nantes

Cheb Chelmi est un stand up Electro Pop rock qui met en scène et en musique son histoire et les rencontres qui ont façonné sa vie.Chelmi, attachant et généreux nous livre 55 minutes émouvantes, drôles, bruyantes et dansantes.Alors si un jour, on vous demande de choisir entre la vérité et la légende… Alors… Choisissez toujours la légende… La vérité attendra un peu….Youtube

TI LICHOUS Nantes 44200