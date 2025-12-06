Coquillages Party Château du Seuil Aix-en-Provence

Coquillages Party

Samedi 6 décembre 2025 de 12h à 15h. Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

Vins & Coquillages

Pour les amateurs de fruits de mer, c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

Coquillages du Roy René sera présent pour vous servir de délicieuses assiettes d’oursins*, crevettes, huîtres… (*sous réserve de conditions météo favorables à la pêche).

Pour combler les plus gourmands, un stand de produits corses Chez Vicenti vous proposera une sélection de fromages et charcuteries artisanaux venus tout droit de l’île de Beauté !



Côté bar à vins, le Château du Seuil vous proposera ses cuvées de blancs, rosés et rouges, à déguster au verre ou à la bouteille sur place. Installez-vous autour des tables et tonneaux, en intérieur ou en terrasse, et profitez pleinement du cadre enchanteur.



Ce jour-là, vous pourrez également acheter vos vins à emporter et bénéficier d’offres exceptionnelles à la boutique du Domaine.



Pensez à réserver dès maintenant !



INFOS PRATIQUES



Accès uniquement sur réservation en ligne.

Merci de penser à imprimer votre billet donnant droit à un verre de vin ou un soft inclus.



Bar à vins vente de vins du Domaine au verre ou à la bouteille.

Stand écailler vente d’assiettes de fruits de mer (oursins*, crevettes et huîtres).

Stand corse (Chez Vicenti) vente de fromages et charcuteries artisanaux.



Les contacter par mail pour plus d’informations. .

Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 15 99 caveau@chateauduseuil.fr

English :

Wine & Shellfish:

For seafood lovers, this is the event not to be missed!

