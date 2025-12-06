Coquillages Party au Château du Seuil Château du Seuil Aix-en-Provence

Coquillages Party au Château du Seuil

Samedi 6 décembre 2025 de 12h à 15h. Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

2025-12-06

Le Château du Seuil vous convie à une Coquillages Party . Pour les amateurs de fruits de mer, c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

Coquillages du Roy René sera présent pour vous servir de délicieuses assiettes d’oursins*, crevettes, huîtres… (*sous réserve de conditions météo favorables à la pêche).

Pour combler les plus gourmands, un stand de produits corses vous proposera une sélection de fromages et charcuteries artisanaux venus tout droit de l’île de Beauté !

Côté bar à vins, le Château du Seuil vous proposera ses cuvées de blancs, rosés et rouges, à déguster au verre ou à la bouteille sur place. Installez-vous autour de nos tables et tonneaux, en intérieur ou en terrasse, et profitez pleinement de notre cadre enchanteur.



Ce jour-là, vous pourrez également acheter vos vins à emporter et bénéficier d’offres exceptionnelles à la boutique du Domaine.

Pensez à réserver dès maintenant… Nous avons hâte de partager ce moment gourmand avec vous ! .

Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 15 99 caveau@chateauduseuil.fr

English :

Château du Seuil invites you to a Coquillages Party . For seafood lovers, this is an event not to be missed!

German :

Das Château du Seuil lädt Sie zu einer Coquillages Party ein. Für Liebhaber von Meeresfrüchten ist dies ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Lo Château du Seuil vi invita a un Coquillages Party . Un evento imperdibile per gli amanti dei frutti di mare!

Espanol :

El Château du Seuil le invita a una Coquillages Party . Una cita ineludible para los amantes del marisco

