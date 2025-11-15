Coquille Diamant Place du Golhérez Auray

Coquille Diamant

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Musique électronique et marionnettes aquatiques

Dès 4 ans

Dans ce spectacle, Marc de Blanchard explore avec magie et poésie un univers extraordinaire le monde marin ou plus précisément la faune cachée des mares résiduelles ces petits plans d’eau qui subsistent à marée basse au creux des rochers. Ces mondes miniatures que vous observez au creux des rochers, avides d’apercevoir quelques êtres vivants étonnants y mener leur vie loin des humains. Un microcosme fait de bulles, d’algues, de coquillages étranges revisités ici dans une forme fantasmée et multicolore.

Marc de Blanchard joue avec les échelles, croise les pratiques et mêle musique, mapping vidéo et marionnettes pour suivre la vie d’un petit être plein de surprises le bernard-l’hermite. On s’émerveille dans cette atmosphère pop et mystérieuse, peuplée de berniques étincelantes, de crustacés joueurs, d’anémones urticantes et de plancton bioluminescent. L’artiste accompagne cette vie sous-marine par des compositions électroniques, oniriques ou dansantes, empreintes d’une certaine nostalgie des années 60 comme un clin d’œil aux musiques de film d’aventures…

Petites plongeuses, petits plongeurs prenez vos palmes et vos masques pour prendre part à cette aventure magique et aquatique !

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

+33 2 97 56 18 00

