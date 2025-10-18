Coquille Diamant – Marc de Blanchard Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Coquille Diamant – Marc de Blanchard Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Samedi 18 octobre, 17h00 Tarifs : de 6€ à 5€

Musique et marionnettes aquatiques

Dans cette nouvelle création, Marc de Blanchard explore le monde marin avec magie et poésie, en mêlant musiques électroniques, marionnettes et mapping vidéo.

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine