Cor Caroli Quintet en concert Monistrol-d’Allier
salle des fêtes Monistrol-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
Samedi 28 février à 20h30, la salle des fêtes de Monistrol-d’Allier vibrera au rythme de COR CAROLI, un quintet aux sonorités riches et variées.
Pensez à réserver au 06 19 87 28 48.
.
salle des fêtes Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 87 28 48 jazzenvelay@gmail.com
English :
Saturday February 28 at 8:30pm, the Salle des Fêtes in Monistrol-d’Allier will vibrate to the rhythm of COR CAROLI, a quintet with a rich and varied sound.
For reservations, call 06 19 87 28 48.
