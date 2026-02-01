Cor Caroli Quintet en concert Monistrol-d’Allier

Cor Caroli Quintet en concert

Samedi 28 février à 20h30, la salle des fêtes de Monistrol-d’Allier vibrera au rythme de COR CAROLI, un quintet aux sonorités riches et variées.

Pensez à réserver au 06 19 87 28 48.

salle des fêtes Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 87 28 48 jazzenvelay@gmail.com

English :

Saturday February 28 at 8:30pm, the Salle des Fêtes in Monistrol-d’Allier will vibrate to the rhythm of COR CAROLI, a quintet with a rich and varied sound.

For reservations, call 06 19 87 28 48.

