CORBIÈRES IS IN THE PLACE SOIRÉE SOLIDARITÉ Carcassonne

2 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 23:00:00

2025-09-18

Soirée Solidarité au Verre d’Un en soutien aux vignerons des Corbières.

Vins, musique, tapas.

En présence du Château la Baronne, Château Saint Estève, Château Saint Eutrope, du Cellier des Demoiselles et du domaine Les Vins de Fontfroide.

5€ l’entrée incluant 2 dégustations et le verre en verre.

Les bénéfices iront directement aux vignerons présents.

Réservation conseillée.

Organisée en partenariat avec le syndicat de l’AOP Corbières.

2 Rue de Verdun Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 71 43 99

English :

Solidarity evening at Le Verre d’Un in support of Corbières winegrowers.

Wine, music, tapas.

In the presence of Château la Baronne, Château Saint Estève, Château Saint Eutrope, Cellier des Demoiselles and Domaine Les Vins de Fontfroide.

5? admission, including 2 tastings and a glass in a glass.

Profits will go directly to the participating winemakers.

Reservations recommended.

Organized in partnership with the Corbières PDO syndicate.

German :

Solidaritätsabend im Verre d’Un zur Unterstützung der Winzer in den Corbières.

Weine, Musik, Tapas.

In Anwesenheit von Château la Baronne, Château Saint Estève, Château Saint Eutrope, Cellier des Demoiselles und dem Weingut Les Vins de Fontfroide.

5? Eintritt inklusive 2 Verkostungen und einem Glas im Glas.

Der Erlös geht direkt an die anwesenden Winzer.

Reservierungen werden empfohlen.

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Syndikat der AOP Corbières.

Italiano :

Serata di solidarietà a Le Verre d’Un a sostegno dei viticoltori delle Corbières.

Vino, musica e tapas.

Alla presenza di Château la Baronne, Château Saint Estève, Château Saint Eutrope, Cellier des Demoiselles e Domaine Les Vins de Fontfroide.

ingresso 5, comprensivo di 2 degustazioni e un bicchiere.

Il ricavato andrà direttamente ai viticoltori presenti.

Si consiglia la prenotazione.

Organizzato in collaborazione con il sindacato delle Corbières DOP.

Espanol :

Velada solidaria en Le Verre d’Un en apoyo de los viticultores de Corbières.

Vino, música y tapas.

Con la presencia de Château la Baronne, Château Saint Estève, Château Saint Eutrope, Cellier des Demoiselles y Domaine Les Vins de Fontfroide.

la entrada cuesta 5 euros e incluye 2 degustaciones y una copa.

Los beneficios se destinarán directamente a los viticultores presentes.

Se recomienda reservar.

Organizado en colaboración con el sindicato de la DOP Corbières.

