CORDALINGE Gignac

CORDALINGE

2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac Gignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Sous une corde à linge flottant dans le vent, un drôle de terrain de jeu prend vie…

Un comédien, un musicien-bruiteur, un personnage animé malicieux et des vêtements en pagaille s’unissent pour raconter l’histoire d’un enfant, entre peur de l’orage et douce rêverie.

Avec humour, tendresse et inventivité, ce ciné-concert d’objets mêle théâtre, musique en direct, bruitages, chansons et images projetées. Dans cette fresque sensible et poétique, la corde à linge devient fil narratif et terrain d’exploration sensorielle.

Accompagné par un personnage de dessin animé, clin d’œil à La Linea , sans langage mais plein de malice, le spectacle nous plonge dans un univers universel, qui parle aux petit·es comme aux grand·es.

Un moment suspendu, drôle et touchant, à vivre en famille ! .

English :

Under a clothesline floating in the wind, a strange playground comes to life?

