Corday, Marat danse à la Révolution Rue des Fosses du Château Caen

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen Calvados
Début : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
La compagnie VO et l’association Snark revisitent l’assassinat de Marat par Charlotte Corday à travers une performance mêlant danse et histoire.
Assistez à un spectacle de danse hors du commun avec l’association Snark et la compagnie VO.
Ce duo de danse néo-contemporain va vous faire vivre l’assassinat de Marat par Charlotte Corday.
Rendez-vous le samedi 20 septembre à 16h au Musée des Beaux-Arts. .
Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 70
English : Corday, Marat danse à la Révolution
Compagnie VO and the Snark association revisit Charlotte Corday?s assassination of Marat in a performance combining dance and history.
German : Corday, Marat danse à la Révolution
Die Kompanie VO und der Verein Snark beleuchten die Ermordung von Marat durch Charlotte Corday in einer Performance, die Tanz und Geschichte miteinander verbindet.
Italiano :
La compagnia VO e l’associazione Snark rivisitano l’assassinio di Marat da parte di Charlotte Corday in uno spettacolo che unisce danza e storia.
Espanol :
La compañía VO y la asociación Snark revisitan el asesinato de Marat por Charlotte Corday en un espectáculo que combina danza e historia.
