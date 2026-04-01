La Pommeraye

Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne

Château Ganne La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Venez mener l’enquête en famille sur le site médiéval de Château Ganne !

Venez mener l’enquête en famille sur le site médiéval de Château Ganne ! A partir de 7 ans. Réservation obligatoire

Enfant 12 ans et + 8€

Adulte 12€ .

Château Ganne La Pommeraye 14690 Calvados Normandie

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English : Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne

Come and investigate the medieval site of Château Ganne as a family!

L’événement Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-05 par Calvados Attractivité