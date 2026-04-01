Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne La Pommeraye
Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne La Pommeraye mardi 14 avril 2026.
La Pommeraye
Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne
Château Ganne La Pommeraye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Venez mener l’enquête en famille sur le site médiéval de Château Ganne !
Venez mener l’enquête en famille sur le site médiéval de Château Ganne ! A partir de 7 ans. Réservation obligatoire
Enfant 12 ans et + 8€
Adulte 12€ .
Château Ganne La Pommeraye 14690 Calvados Normandie
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English : Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne
Come and investigate the medieval site of Château Ganne as a family!
L’événement Corde, épée ou poison ?! enquête médiévale au château Ganne La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-05 par Calvados Attractivité