Cordes à Part Trio Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 16 juillet 2025.

24 Rue Saint-Étienne Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Laissez vous emporter par la chaleur de l’alto et les mille nuances de la guitare, mises à l’honneur dans un programme éclectique concocté par le Cordes à Part Trio. Ces jeunes musiciens vous invitent à porter un regard différent sur leurs instruments: voyagez avec Albéniz et Piazzolla, dansez sur la Csárdás de Monti, meditez avec

Bach et rêvez avec les nocturnes de Chopin… arrangés pour cette formation inédite! .

24 Rue Saint-Étienne Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

