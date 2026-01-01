CORDES CROISEES HARPE / GUITARE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
Ce rendez-vous est un voyage musical croisant les styles et les époques à travers le jeu frotté ou pincé des instruments à 4, 6 ou 47 cordes. Rarement associés, ces deux instruments se subliment par une symbiose sonore et par l’originalité du répertoire proposé.
PROGRAMME
Lever le rideau par l’ensemble de guitare et harpe
- Traditionnel Brésilien : Telezinha de Jesus
- Antonio Vivaldi : Andante
- Camila Cabello (arr. Mauricio Arenas Fuentes) : Havana
Alexandre Tansman : Suite in Modo Polonico pour guitare et harpe
Entrée – Gaillard – Mazulka lente – Mazulka vive
Camille Saint-Saëns – Fantaisie pour Violon et harpe, Op.124
Niccolò Paganini – Sonate concertante pour guitare et violon
III.Rondeau
Mario Castelnuovo-Tedesco – Guitar Quintet Op.143
I. Allegro et IV. Finale
Claude Debussy – Danse sacrée et danse profane pour harpe et cordes
Violon solo : Haïk Davtian, guitare : Baptiste Erard, harpe : Etsuko Shoji
L’ensemble instrumental Opus 14 du conservatoire
violon : Morgane Dupuy, alto : Sabine Delille et violoncelle : Clémence Baillot d’Estivaux.
Ensemble de guitare et harpe
Guitare : Paloma Bertrand, Elena Bertrand, Pierre Puybereau, Brune Jacob, Lucas Carlotti, Oscar Samaha, Gabriel Ammour, Atlas Sokucu, Walid Lazouri, Galia Godigna Marval, Thomas Bouteloup Tatti et Léa Amrous
Harpe : Tyson Acheampong, Eléonore Blot, Aïda Blandet, Hortense Verbaere, Gabrielle Fong Ponne, Louise Foucou, Valentine D’Oliveira, Ivan Eideliman, Margarida Madeira Paixao, Élina Acheron et Hoxana Hamas
Ce programme virtuose et éclectique est l’occasion de percevoir la sensibilité que ces deux instruments – harpe et guitare – ainsi mêlés peuvent provoquer au sein des sonorités des instruments à cordes.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Il vous appartient de réserver pour cet évènement sur le lien ci-dessous
Tout public.
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
