CORDES CROISEES HARPE / GUITARE Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Ce rendez-vous est un voyage musical croisant les styles et les époques à travers le jeu frotté ou pincé des instruments à 4, 6 ou 47 cordes. Rarement associés, ces deux instruments se subliment par une symbiose sonore et par l’originalité du répertoire proposé.

PROGRAMME

Lever le rideau par l’ensemble de guitare et harpe

Traditionnel Brésilien : Telezinha de Jesus

Antonio Vivaldi : Andante

Camila Cabello (arr. Mauricio Arenas Fuentes) : Havana

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Alexandre Tansman : Suite in Modo Polonico pour guitare et harpe

Entrée – Gaillard – Mazulka lente – Mazulka vive

Camille Saint-Saëns – Fantaisie pour Violon et harpe, Op.124

Niccolò Paganini – Sonate concertante pour guitare et violon

III.Rondeau

Mario Castelnuovo-Tedesco – Guitar Quintet Op.143

I. Allegro et IV. Finale

Claude Debussy – Danse sacrée et danse profane pour harpe et cordes

Violon solo : Haïk Davtian, guitare : Baptiste Erard, harpe : Etsuko Shoji

L’ensemble instrumental Opus 14 du conservatoire

violon : Morgane Dupuy, alto : Sabine Delille et violoncelle : Clémence Baillot d’Estivaux.

Ensemble de guitare et harpe

Guitare : Paloma Bertrand, Elena Bertrand, Pierre Puybereau, Brune Jacob, Lucas Carlotti, Oscar Samaha, Gabriel Ammour, Atlas Sokucu, Walid Lazouri, Galia Godigna Marval, Thomas Bouteloup Tatti et Léa Amrous

Harpe : Tyson Acheampong, Eléonore Blot, Aïda Blandet, Hortense Verbaere, Gabrielle Fong Ponne, Louise Foucou, Valentine D’Oliveira, Ivan Eideliman, Margarida Madeira Paixao, Élina Acheron et Hoxana Hamas

Ce programme virtuose et éclectique est l’occasion de percevoir la sensibilité que ces deux instruments – harpe et guitare – ainsi mêlés peuvent provoquer au sein des sonorités des instruments à cordes.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il vous appartient de réserver pour cet évènement sur le lien ci-dessous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-22T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:30:00+02:00_2026-01-22T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

