Cordes croisées – Kora et Violoncelle | François Fampou et Pierre Thary Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:00 –

Gratuit : oui entrée libre entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles – pas de réservation

Une rencontre musicale unique au Bouillon du CoinPlongez dans un voyage sonore particulier, où se croisent les univers de François Fampou et Pierre Thary. Deux artistes aux parcours riches et éclectiques, réunis pour une création en concert, le temps d’une soirée.François Fampou, joueur et passeur de musique, vous emmènera à travers les sonorités envoûtantes de la kora, instrument emblématique de l’Afrique de l’Ouest, porteur d’histoires et de traditions. PierreThary, multi-instrumentiste accompli, vous surprendra ici au violoncelle.Rendez-vous au Bouillon du Coin pour une soirée de musique à partager.Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles – pas de réservationTout public

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000



