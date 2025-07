CORDES D’ORIENT ET D’ANDALOUSIE Montpellier

CORDES D’ORIENT ET D’ANDALOUSIE

2 Place Pétrarque Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-07

2025-07-07

Un dialogue poétique entre oud, tar, luth et guitare

Ce concert inédit réunit deux musiciens d’exception, portés par une exigence artistique rare et une passion commune pour les musiques savantes et populaires des mondes méditerranéens et orientaux.

Marc Loopuyt, musicien voyageur et chercheur, est l’un des pionniers de l’interprétation du oud et du tar en Europe. Formé à Fès et à Téhéran, il a étudié auprès de maîtres soufis et persans avant de développer un langage personnel alliant rigueur modale et liberté poétique. Ses collaborations s’étendent de Jordi Savall à des musiciens du Maghreb et du Proche-Orient, dans une démarche constante de transmission, d’écoute et de dialogue interculturel.

Maël Goldwaser, guitariste flamenco et compositeur, déploie un jeu habité et virtuose, nourri par une solide formation classique et un compagnonnage avec les grandes figures du flamenco contemporain. Il inscrit sa pratique dans une filiation andalouse exigeante tout en explorant de nouveaux territoires expressifs mêlant improvisation, textures modales et sens narratif.

La rencontre de ces deux artistes, aux sensibilités fines et aux parcours complémentaires, donne naissance à un dialogue intense et nuancé, entre écriture et improvisation, entre mémoire vivante et invention partagée. Leurs cordes croisent leurs trajectoires de l’Orient ancien à l’Andalousie contemporaine et tissent un chant commun, subtil et puissant, au service d’une émotion universelle.

Ce concert est une invitation au voyage entre les rives du Détroit, les palais d’Ispahan, les patios andalous dans un lieu emblématique du patrimoine montpelliérain, la Salle Pétrarque.

Sur réservation par mail ou SMS .

2 Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 30 36 86 47 geckoprodeurope@gmail.com

English :

A poetic dialogue between oud, tar, lute and guitar

This unprecedented concert brings together two exceptional musicians, driven by rare artistic standards and a shared passion for the learned and popular music of the Mediterranean and Eastern worlds.

German :

Ein poetischer Dialog zwischen Oud, Tar, Laute und Gitarre

Dieses neuartige Konzert vereint zwei außergewöhnliche Musiker, die von einem seltenen künstlerischen Anspruch und einer gemeinsamen Leidenschaft für die gelehrte und volkstümliche Musik der mediterranen und orientalischen Welt getragen werden.

Italiano :

Un dialogo poetico tra oud, tar, liuto e chitarra

Questo concerto unico riunisce due musicisti eccezionali, animati da un raro rigore artistico e da una passione comune per la musica colta e popolare del mondo mediterraneo e orientale.

Espanol :

Un diálogo poético entre oud, tar, laúd y guitarra

Este concierto sin precedentes reúne a dos músicos excepcionales, animados por un nivel artístico poco común y una pasión compartida por las músicas cultas y populares del Mediterráneo y Oriente.

