Cordes en Coeur, concert autour du folklore et du voyage à la Mairie du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS vendredi 7 novembre 2025.

Envisagée comme une ode à l’amitié, cette première soirée convie le public dans l’intimité des liens affectifs que la musique stimule. Parce que le concert peut être vécu comme une fête, c’est avec Tchaikovsky, au son du flamboyant Souvenir de Florence, qu’éclot cette première édition du festival Sido&Co.

Porté par une équipe de jeunes musiciens chevronnés, ce sextuor entrainera son auditoire dans une contagieuse joie de vivre.

Vous serez invités à déambuler en amont et à l’issue du concert au grès de l’exposition disponible sur place dans le cadre des Rencontres Photographiques du 10e.

Parce que le concert peut être vécu comme une fête, profitez de cette soirée pour inaugurer l’éclosion du Festival Sido&Co.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

https://www.sidoetco.com/cordes-en-coeur sidoecho@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61581639477652 https://www.facebook.com/profile.php?id=61581639477652