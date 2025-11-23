CORDES EN SCÈNE Saint-Estève

CORDES EN SCÈNE

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

Date(s) :

2025-11-23

La musique et les paroles des chansons de Charles Aznavour ont pendant des décennies irrigué les radios et les salles de spectacles du monde entier. Orchestre Perpignan Catalogne Direction et orchestrations Daniel Tosi

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

English :

For decades, the music and lyrics of Charles Aznavour’s songs have been heard on radios and in concert halls the world over. Orchestre Perpignan Catalogne Direction and orchestrations Daniel Tosi

German :

Die Musik und die Texte der Lieder von Charles Aznavour haben jahrzehntelang die Radiosender und Veranstaltungsräume auf der ganzen Welt bewässert. Orchestre Perpignan Catalogne Leitung und Orchestrierungen Daniel Tosi

Italiano :

Per decenni, la musica e i testi delle canzoni di Charles Aznavour sono stati trasmessi dalle stazioni radio e nelle sale da concerto di tutto il mondo. Orchestre Perpignan Catalogne Diretta e orchestrata da Daniel Tosi

Espanol :

Durante décadas, la música y las letras de las canciones de Charles Aznavour han sonado en las emisoras de radio y en las salas de conciertos de todo el mundo. Orchestre Perpignan Catalogne Dirigida y orquestada por Daniel Tosi

