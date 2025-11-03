Corinne Pates : Faites des enfants qu’ils disaient ! Et maintenant, comment on fait ? Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 19:00 – 21:30

Gratuit : non Tarif libre sur réservation Tarif libre Billetterie : www.helloasso.com/associations/ensemble-au-tillay/evenements/spectacle-si-on-faisait-des-enfants-qu-ils-disaients Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Un pied dans la conférence et l’autre dans le one-woman-show. Corinne Pates nous interpelle avec une bonne dose d’humour et d’autodérision sur la parentalité et l’éducation. Les émotions des enfants, leurs problèmes à respecter des règles et tous ces comportements qui nous exaspèrent… Tout est passé en revue ! Un spectacle drôle et instructif qui nous donne des clés pour mieux comprendre les enfants. On se reconnait, on rit et on se surprend même parfois à se dire « si j’avais su ça plus tôt ! » Durée : 2h Tout public à partir de 10 ans

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

0228252690 https://www.helloasso.com/associations/ensemble-au-tillay/evenements/spectacle-si-on-faisait-des-enfants-qu-ils-disaients