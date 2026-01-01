Corma By Night Site de la Praille Plateau d’Hauteville

Corma By Night Site de la Praille Plateau d’Hauteville samedi 24 janvier 2026.

Corma By Night

Site de la Praille Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :
2026-01-24

Course de ski nordique populaire et évènement festif autour du ski sur la station du Plateau d’Hauteville.

Maintenu seulement en cas de neige.
  .

Site de la Praille Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 35 21 88  bruno.sigaud@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Popular Nordic ski race and festive ski event on the Plateau d’Hauteville resort.

Held only in the event of snow.

L’événement Corma By Night Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey