Corma By Night Site de la Praille Plateau d’Hauteville

Corma By Night

Site de la Praille Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Course de ski nordique populaire et évènement festif autour du ski sur la station du Plateau d’Hauteville.



Maintenu seulement en cas de neige.

Site de la Praille Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 35 21 88 bruno.sigaud@wanadoo.fr

English :

Popular Nordic ski race and festive ski event on the Plateau d’Hauteville resort.



Held only in the event of snow.

