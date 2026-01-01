Corma By Night Site de la Praille Plateau d’Hauteville
Site de la Praille Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
2026-01-24
Course de ski nordique populaire et évènement festif autour du ski sur la station du Plateau d’Hauteville.
Maintenu seulement en cas de neige.
Site de la Praille Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 35 21 88 bruno.sigaud@wanadoo.fr
Popular Nordic ski race and festive ski event on the Plateau d’Hauteville resort.
Held only in the event of snow.
L’événement Corma By Night Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey