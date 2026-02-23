Cormega & Marley Marl / Cali Agents / Bop Alloy / Suz – Dooinit Festival 2026 Salle de La Cité Rennes Vendredi 20 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

22

Dooinit festival 2026 Le vendredi 27 mars 2026 à 20h30 à la Salle de la Cité aura lieu la soirée rap avec Cali Agents

CORMEGA

CORMEGA est une icône, un rappeur hors pair et l’une des voix les plus respectées du hip-hop. Né à Brooklyn et ayant grandi à Queensbridge, New York, la vie de Cormega reflète à la fois les luttes et les victoires d’une génération qui a utilisé le hip-hop comme un moyen de survivre, de communiquer et de bâtir un héritage.

Son premier album, The Realness (2001), est un classique, salué pour la force de sa narration et la brutalité de ses productions. Ce projet, sorti de manière totalement indépendante, a fait Cormega, un pionnier dans une époque dominée par les grandes maisons de disques.

Respecté par ses pairs, ses fans et les critiques, l’influence de Cormega s’étend à travers les continents. Sa musique touche un public international parce qu’elle aborde des thèmes universels tels que la résilience, la rédemption, la loyauté et la vérité. Qu’il se produise dans des salles intimistes ou sur de grandes scènes de festival, ses concerts sont bien plus que de simples performances — ce sont des moments de connexion, de réflexion et de célébration du hip-hop dans sa forme la plus pure.

Pour cette soirée, il sera accompagné de la légende DJ MARLEY MARL, icone mondiale du Hip Hop et architecte du son New Yorkais.

CALI AGENTS

Cali Agents est un duo hip hop de la côte ouest américaine, composé de Rasco et de Planet Asia. Ils sont reconnus pour leur énergie brute et leur amour du hip-hop. C’est un duo reconnu et respecté sur la scène underground qui propose des textes percutants et des productions boom-bap. Le groupe a fait ses débuts en 2000 avec la sortie de leur album culte « How The West Was One », un projet considéré comme un classique de l’underground. Porté par le single « Good Life », l’album a mis en lumière l’alchimie du duo : le rap brut et authentique de Rasco qui s’accorde parfaitement au flow percutant de Planet Asia. Avant de former Cali Agents, les deux rappeurs s’étaient déjà fait un nom sur la scène indépendante séparément. Rasco s’est fait connaître pour son premier album solo remarquable, « Time Waits for No Man ». Planet Asia s’est forgé une réputation pour son style incisif et est rapidement devenu l’un des rappeurs underground les plus respectés du pays. Leur but en tant que duo est de mettre en valeur, grâce à leurs textes et leur musique, la côte ouest américaine. Pour ce faire, ils viendront célébrer les 25 ans de l’album « How The West Was One » avec leur tournée en mars 2026.

BOP ALLOY

Composé de Substantial et Marcus D, Bop Alloy est devenu une référence incontournable de la scène jazz-rap mondiale et de l’univers inspiré par Nujabes.

Substantial, MC originaire du Maryland et collaborateur fréquent de Nujabes — que Chuck D de Public Enemy a qualifié de « l’un des plus grands MCs de notre époque » — apporte à la musique, profondeur, sincérité et une voix marquante. De son côté, Marcus D, producteur élevé à Seattle et installé à Tokyo, dont les collaborations incluent Shing02, Cise Star et Del the Funky Homosapien, façonne des paysages sonores immersifs, à la fois nostalgiques et cinématographiques.

Ensemble, ils ont bâti une communauté internationale de fans fidèles, séduits par leur art soulful et résolument feel-good.

SUZ

Originaire de l’île de La Réunion et façonnée par la scène rennaise, SUZ impose son style

percutant et introspectif, à travers une plume affirmée et une présence scénique remarquable.

Elle puise son inspiration dans le hip-hop des années 2010 (AKH, Nekfeu, Alpha Wann…) en y mêlant les sonorités du rap actuel. Ses textes sont sincères, personnels et touchants. Déjà remarquée lors de la finale Buzz Booster Bretagne 2025, c’est sur scène qu’elle révèle toute sa force émotionnelle, créant des moments puissants et suspendus.

Infos pratiques

10 Rue Saint-Louis 35000 Rennes

Métro A – Sainte Anne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T23:59:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

